Tarcísio anuncia novos trens de SP para Santos e São José e PPP para construção de escolas

São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta quinta-feira (23) a implementação de duas linhas de trens intercidades, além de dois VLTs (Veículos Leves Sobre Trilhos) que irão operar no interior do estado, e contratos de parceria público-privada para a construção de 33 escolas estaduais.

As linhas intercidades irão ligar a capital paulista a Santos, no litoral sul, e à cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Os VLTs irão atender as regiões de Campinas e Sorocaba.

Estado de SP terá duas novas linhas de trens intercidades, que irão ligar a capital a Santos e a São José dos Campos - Divulgação

Em relação à PPP de escolas estaduais, o governador disse que a iniciativa privada irá ser responsável pela governança e zeladoria dos endereços, como os serviços de limpeza e alimentação, e que a parte pedagógica irá continuar sob gestão da Secretaria de Educação. "Isso desobriga o diretor de escola, os professores, de cuidar da zeladoria", disse o governador.

A ideia, segundo Tarcísio, é publicar o edital no final do mês de maio, e fazer o leilão em setembro, em duas etapas. As novas escolas irão atender 29 cidades e oferecer 35,1 mil vagas no ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e médio. Os investimentos serão de R$ 2,1 bilhões ao longo dos 25 anos da concessão, segundo a gestão estadual.

As cidades a serem atendidas pelas novas unidades serão Araras, Bebedouro, Campinas, Itatiba, Jardinópolis, Lins, Marília, Olímpia, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São José do Rio Preto, Sertãozinho, Taquaritinga, Aguaí, Arujá, Atibaia, Campinas, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Itapetininga, Leme, Limeira, Peruíbe, Salto de Pirapora, São João da Boa Vista, São José dos Campos, Sorocaba e Suzano.

As novas escolas terão três modelos, de 21 salas de aula, 28 salas de aula e 35 salas de aula.

Em Campinas, a previsão é que o VLT ligue o aeroporto de Viracopos a cidades do entorno. A estimativa é que os investimentos nos trens fiquem em torno de R$ 60 bilhões.

Uma vez instalada, a linha de trem irá percorrer o trajeto de 130 quilômetros entre São Paulo e São José dos Campos em 75 minutos. Já a ligação sobre trilhos com a Baixada Santista será percorrida em até uma hora e meia.

Os anúncios das novas linhas se somam a outros dois projetos já em andamento no estado, o trajeto entre São Paulo e Campinas e o que linha a capital a Sorocaba. A primeira linha de trem intercidades já foi leiloada e deve ter o contrato assinado na próxima semana. O projeto de Sorocaba ainda está em estudos.

O governador reconheceu que a concretização dos projetos nas dimensões projetadas está ligada à capacidade do mercado de absorver a demanda. "Existe um trabalho de impulsão do mercado para atender a toda essa quantidade de projetos, a gente sabe que não são tantos players assim, a gente precisa trazer novos players, de fora", disse.

Na área da educação, Tarcísio também anunciou a reforma de 2.000 escolas, além da instalação de ar condicionado em 1.200 unidades. Segundo o governador, 92% dos endereços de ensino não têm ar refrigerado.