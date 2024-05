Homem é preso suspeito de fotografar partes íntimas de jogadoras de vôlei no RJ

Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (21) Carlos Eduardo Freire de Brito Filho, suspeito de filmar e fotografar partes íntimas de jogadoras de vôlei durante os jogos da Liga das Nações, que ocorreu entre os dias 14 e 19 de maio, no ginásio do Maracanãzinho, zona norte do Rio de Janeiro.

Homem é preso por filmar partes íntimas de jogadoras de vôlei no Rio de Janeiro - Divulgação/PCERJ

As investigações, realizadas com apoio da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), apontaram que Carlos Eduardo entrou nos eventos esportivos sem autorização com uma máquina fotográfica semiprofissional.

O material estava equipado com lentes de aumento, utilizadas com objetivo de filmar e fotografar as partes íntimas das atletas durante os jogos, segundo a polícia.

A Folha não conseguiu localizar sua defesa. Ele ainda não passou por audiência de custódia, e a polícia não informou se já tem advogado constituído.

Segundo a Polícia Civil, uma equipe de inteligência da empresa de vigilância contratada pela confederação desconfiou da ação do homem e avisou as autoridades.

A polícia, então, fez um pedido de busca e apreensão, que foi autorizado pela Justiça. Os agentes então foram até o local no qual o homem estava hospedado. Lá, encontraram os vídeos gravados no Maracanãzinho e também de jogos de vôlei de praia disputados no Recife, onde o suspeito mora.

Ele foi preso pelos crimes de importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual. "Carlos Eduardo foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça", afirmou a polícia.