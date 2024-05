Incêndio atinge loja em bairro alagado de Porto Alegre neste domingo (26)

São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge na noite deste domingo (26) uma loja no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre.

O bairro é um dos atingidos pela inundação que castiga o Rio Grande do Sul há quase um mês e suas ruas continuam alagadas.

Incêndio atinge loja de vidros automotivos no bairro Humaitá, em Porto Alegre, na noite deste domingo (RS) - Reprodução/@metsul no X

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, o incêndio é em uma loja de vidros automotivos na Avenida José Aloísio Filho com a rua Ely Leite Urdapilleta.

Por volta das 21h havia três grupos do Corpo de Bombeiros no local e mais dois estavam em deslocamento.

Vídeos gravados por celular e publicados em redes sociais mostram enormes labaredas, que eram vistas de longe.

Até a publicação deste texto não havia registro de feridos.

No último dia 4, quando a inundação começou a tomar a cidade, um incêndio atingiu um posto de combustíveis localizado na esquina das avenidas Cairú e Benjamin Constant, no bairro São João. Ruas da região estavam alagadas no momento da explosão.