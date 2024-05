Incêndio atinge posto de gasolina em Porto Alegre em meio a enchentes

São Paulo

Um incêndio atingiu um posto de gasolina na tarde deste sábado na zona norte de Porto Alegre, em meio às enchentes que atingem a cidade e centenas de municípios do Rio Grande do Sul. Segundo veículos locais de imprensa, ao menos duas pessoas ficaram feridas.

O incêndio ocorreu em um posto da rede Orel localizado na esquina das avenidas Cairú e Benjamin Constant, no bairro São João. Ruas do bairro estavam alagadas no momento da explosão.

Vídeos gravados neste sábado mostram o fogo consumindo o imóvel, em meio a gritaria de várias pessoas em desespero. As imagens também mostram que ao menos um homem ferido foi resgatado do local.

Moradores de Porto Alegre e policiais militares carregam o corpo de um homem ferido após um incêndio num posto de gasolina no bairro São João, na zona norte da capital gaúcha neste sábado (4) - Carlos Fabal/AFP

A cena também foi registrada por fotógrafos. Um barco, o homem ferido, socorristas e ao menos três policiais militares foram fotografados em frente ao posto Orel. A imagem também mostra fumaça do incêndio que atingiu o imóvel.

Segundo o jornal Correio do Povo, a explosão teria relação com um gerador de energia. Funcionários da distribuidora de energia CEEE Equatorial estiveram no local para fazer o desligamento da energia elétrica do posto e da região, de acordo com o jornal.

A Brigada Militar teria isolado o local e os feridos levados ao Hospital Cristo Redentor e outra para o Hospital de Pronto Socorro, ainda de acordo com o Correio do Povo.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou que trata-se de um incêndio. A pasta não deu mais informações sobre o caso. A pasta caracterizou, inicialmente, o caso como um incêndio e não uma explosão.

A secretaria, no entanto, não forneceu mais detalhes da ocorrência nem as possíveis causas do incêndio. Questionados, o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar não responderam à reportagem.

O Rio Grande do Sul registrou 57 mortes em decorrência às fortes chuvas que atingem o estado nesta semana. A informação é do governo estadual, que atualizou o balanço dos estragos das enchentes às 12h deste sábado (4). Entre as mortes, há dez que estão em investigação para determinar se elas foram, de fato, causadas pelas consequências da chuva.

Há também 67 pessoas desaparecidas, segundo o governo gaúcho. De acordo com a Defesa Civil, 300 municípios foram afetados pela enchente histórica. Ao todo, há 9.581 desabrigados e 32.640 desalojados.

Com as enchentes causadas pelos temporais que atingem o estado, os prefeitos das cidades do entorno de Porto Alegre clamam para que os moradores de áreas de risco deixem suas casas.

Cidades como Canoas e São Leopoldo vivem um cenário de caos, com áreas alagadas que só podem ser acessadas por barcos e famílias que estão isoladas aguardando por resgate.