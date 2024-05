Mulher é atropelada durante suposto racha em Alphaville e tem a perna amputada

São Paulo

A Polícia Civil investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito que deixou uma mulher ferida na noite de segunda-feira (20) na alameda Rio Negro, no centro comercial de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.

De acordo com os guardas civis que atenderam a ocorrência, testemunhas narraram que dois veículos Mercedes-Benz estariam disputando racha (corrida de rua clandestina) quando um dos automóveis atropelou uma motocicleta que era ocupada por um homem e por uma mulher.

Maria Graciete Alves de Araujo, 36, passageira da moto, foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ela chegou inconsciente a uma unidade de saúde e passou por cirurgia para amputar a perna esquerda. Na tarde desta terça-feira (21) a Prefeitura de Barueri declarou que a paciente se encontra em um leito de UTI e respira sem ajuda de aparelhos.

Os motoristas dos veículos fugiram do local sem prestar socorro.

Alameda Rio Negro, em Alphaville, Barueri (Grande SP), onde acidente teria sido causado por suposto racha - Reprodução/Google Street View

O condutor da moto teve ferimentos leves. Aos guardas ele disse que transportava Maria em velocidade compatível com a velocidade máxima da alameda Rio Negro quando sentiu uma forte pancada que o fez cair.

Uma testemunha disse aos guardas que ambas as Mercedes estavam em alta velocidade, em algo que parecia um racha, quando atingiram as vítimas.

O caso foi registrado como fuga de local de acidente; participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida; e lesão corporal culposa na direção de veículo.

Um dos carros envolvidos no acidente foi encontrado depois no estacionamento de uma igreja Batista na avenida Tamboré, a cerca de 2 km do local da colisão. Conforme um dos responsáveis pela garagem, um casal que estava no veículo alegou problemas técnicos e acionou um carro de aplicativo para deixar o local. O automóvel foi apreendido e levado para um pátio da polícia.