Nível do Guaíba volta a ficar abaixo dos 4 metros e cai para 3,99 metros

O nível da água no lago Guaíba voltou a ficar abaixo dos 4 metros. À 1h desta segunda-feira (27), ele baixou para 3,99 metros no cais Mauá, em Porto Alegre, onde a cota de inundação é de 3 metros.

Pela manhã, foi registrada da marca de 4,13 metros, às 15h15 na régua instalada no local.

A previsão indica cheia duradoura, com manutenção dos níveis elevados nos próximos dias, segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Funcionários da prefeitura tentam limpar, neste domingo (26), área atingida pela chuva na cidade de Porto Alegre (RS) - Filipe Karam/PMPA

A chuva retornou à região metropolitana de Porto Alegre na quinta-feira e fez os moradores reviverem o caos da grande enchente do lago Guaíba, que atingiu o nível de 5,33 m no último dia 2, superando o recorde de 4,76 m de 1941. Desde então, as águas estavam baixando lenta, mas constantemente. Entretanto, voltaram a subir.

O cenário mostra que os níveis devem oscilar em torno da marca dos 4 m e devem ocorrer elevações em consequência dos ventos e chuvas previstos para a próxima semana.

Em alerta emitido neste domingo (26), a Defesa Civil de Porto Alegre afirmou que a previsão é de chuvas intensas (entre 50 mm e 100 mm por dia) e ventos fortes (entre 60 km/h 100 km/h) para esta segunda (27) e terça (28) na capital gaúcha.

Por causa da nova ameaça de chuva, as aulas foram suspensas no município, tanto na rede pública quanto na privada, nesta segunda e terça —as escolas já haviam sido fechadas na quinta passada e o período de suspensão foi ampliado.

Na rede social X (antigo Twitter), o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), afirmou que a medida de novamente suspender as aulas é preventiva, "pois não é possível ter certeza sobre horário de concentração das intempéries".

Em seu alerta, a Defesa Civil disse que a chuva é prevista para começar já na madrugada desta segunda-feira.

A capital do Rio Grande do Sul registra o maior volume de chuva para um mês, ao menos desde 1916, quando começaram as medições. A informação é da Defesa Civil gaúcha a partir de dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o órgão municipal, até sexta-feira (24), a cidade acumulou o volume de 486,7 mm de chuva no mês. A marca supera os 447,3 mm de setembro do ano passado, quando o Rio Grande do Sul também foi castigado por temporais.

Maiores volume de chuva em um mês em Porto Alegre (desde 1916)

486,7 mm - maio de 2024 (até o dia 24)

447,3 mm - setembro de 2023

403,6 mm - junho de 1944

386,6 mm - abril de 1941

365,6 mm - junho de 1982

Maiores volume de chuva para o mês de maio em Porto Alegre (desde 1916)