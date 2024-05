PF prende suspeita de comercializar armas no RJ e apreende carros de luxo

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa nesta quarta (22) por suspeita de comercializar armas e munições no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

A prisão ocorreu em decorrência de um mandado de busca e apreensão para apurar a aquisição fraudulenta de duas pistolas e munições e a possível comercialização clandestina de armas de fogo e munições, além de recuperar o material bélico.

Carros de luxo foram apreendidos com suspeita de tráfico de armas no Rio de Janeiro - Divulgação/PF

Em nota, a Polícia Federal afirmou que "a mulher teria prestado declarações falsas na aquisição do material bélico. Além disso, mudou-se do endereço de cadastro, onde as armas de fogo deveriam estar, sem solicitar e estar de posse da devida guia de trânsito, que permite o deslocamento da arma de um local para o outro".

Durante as buscas, além das armas de fogo e demais elementos de prova, também foram apreendidos veículos de luxo —sendo dois modelos Porsche— joias e cerca de US$ 80 mil em espécie. Segundo os investigadores, o dinheiro não é compatível com a renda declarada da suspeita.

Ela foi conduzida à superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para a formalização da prisão e ficará à disposição da justiça.

A prisão foi realizada com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, composta pela Polícia Federal e pelas polícias Civil e Militar do Rio.

Segundo a PF, a força "tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento à criminalidade organizada no estado do Rio de Janeiro".