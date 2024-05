Polícia recupera produtos saqueados de loja da Arena do Grêmio

São Paulo

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul recuperou na última segunda-feira (27) produtos oficiais do Grêmio que haviam sido saqueados da loja da arena do clube no início de maio. As mercadorias —com valor aproximado de R$ 10 mil— foram encontradas em um abrigo em Cachoeirinha, região metropolitana do estado.

Produtos oficiais do Grêmio que foram saqueados são apreendidos pela PC RS em Cachoeirinha - Polícia Civil do Rio Grande do Sul

A Arena Grêmio abrigou cerca de 80 pessoas desalojadas na madrugada do dia 4 de maio, devido as chuvas que inundaram o bairro Humaitá. Os saques aconteceram durante esse período. As pessoas que estavam abrigadas precisaram sair do estádio após a administração afirmar que estava sem luz e água. O Centro de Treinamento do Grêmio também foi inundado.

Após informações anônimas, a Polícia Civil do RS chegou até um abrigo localizado no bairro Vila da Paz, em Cachoeirinha, e no local havia pessoas usando produtos que haviam sido levados da loja que fica no estádio. Entre as mercadorias estavam itens como bonés, calções, camisetas e roupas de bebês.

A Polícia Civil afirma ainda ter identificado os responsáveis pelos saques, que foram conduzidos até a delegacia da cidade.