CTs de Inter e Grêmio são inundados por cheia do Rio Guaíba; clubes organizam doação

São Paulo

Entre a tarde de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira (3), os Centros de Treinamento do Grêmio e Internacional, em Porto Alegre (RS), foram inundados pela cheia do Rio Guaíba. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já havia adiado todas as partidas envolvendo equipes gaúchas até segunda.

O Centro de Treinamento Parque do Gigante, do Internacional, foi tomado pela chuva; O mesmo aconteceu com o do Grêmio - Reprodução/ Lucas Collar

Ambos ficam à margem do rio, que chegou a 4,5 metros na manhã desta sexta-feira —e pode ultrapassar os 5 metros nas próximas horas, de acordo com a Defesa Civil do estado. O órgão pediu que a população evite todas as regiões próximas ao Guaíba e outras regiões em risco.

O Centro de Treinamento Parque do Gigante, do Internacional, foi evacuado ainda na quinta, visando a segurança. Alvorada, o outro CT do Inter, também foi atingido.

A Ilha do Grêmio, área utilizada pelos sócios do clube, teve os acessos fechados.

Além da dupla Grenal, outros clubes têm sido afetados pelas chuvas. O estádio do Esporte Clube Igrejinha, no vale do Paranhana, foi submerso.

Até agora, o Rio Grande do Sul registra 37 mortes em decorrência às fortes chuvas que atingem o estado desde o fim da semana. Há um total de 74 pessoas desaparecidas.

Doação

Juventude, Grêmio e Internacional estão arrecadando doações para os atingidos pelas chuvas. Seus respectivos estádios estão sendo usados como ponto de coleta.

Técnico e ídolo do Grêmio, Renato Portaluppi pede donativos às famílias afetadas em vídeo divulgado pelo clube. "Estamos precisando bastante, contribua". Entre 9h e 18h, a Arena do Grêmio, Estádio Olímpico, CT dos Cristal e mais duas sedes foram indicadas pelo clube.

O Internacional agradeceu aos torcedores que doaram, nesta quinta-feira (3), mais de 650 quilos de alimentos não perecíveis ao Gigantinho, ginásio ao lado do estádio Beira-Rio. A ação continua nesta sexta.

Em Caxias do Sul, o Juventude abriu as portas do estádio Alfredo Jaconi e o CT do clube para recolher donativos entre 9h às 18h30. O Ginásio do Juventude foi colocado à disposição da prefeitura para acolher desabrigados. São aceitas doações de rações para animais, alimentos não perecíveis e roupas.