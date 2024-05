Tragédia com as enchentes no Rio Grande do Sul soma 155 mortos

São Paulo

As fortes chuvas do Rio Grande do Sul causaram ao menos 155 mortes, de acordo com boletins divulgados na manhã deste sábado (18). O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 94 desaparecidos. São 806 feridos.

No total, 461 municípios foram afetados, sendo que 77.202 pessoas continuam desabrigadas e 540.188 foram desalojadas.

A forte correnteza da enchente do rio Taquari devastou o bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul (RS), deixando apenas os alicerces e montes de escombros onde havia 350 casas - Evanildo da Silveira/Folhapress

Conforme o governo do Rio Grande do Sul, 82.666 pessoas foram resgatadas.

O nível do lago Guaíba chegou na manhã deste sábado a 4,52 metros, e retoma tendência de queda após repique durante as chuvas do último fim de semana.

Nas rodovias do estado, 87 trechos seguem com bloqueios totais ou parciais.

Ainda há 207,7 domicílios sem energia elétrica, e 1.058 escolas da rede estadual afetadas em 248 municípios, sendo que 86 servem de abrigo. Ao todo, 378,8 mil estudantes foram afetados. Em 452 escolas, não há previsão de retorno às aulas.

Nas rodovias do estado, 87 trechos seguem com bloqueios totais ou parciais.

