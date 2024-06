Anac suspende decisão que limitava aumento de voos no aeroporto de Guarulhos

Reuters

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) suspendeu os efeitos de sua medida cautelar que impedia o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, de ampliar seus voos comerciais acima do limite de 2.714 frequências semanais.

A decisão, publicada nesta sexta-feira (21) no Diário Oficial da União e divulgada pela agência, se baseou na "demonstração da concessionária do cumprimento das exigências dispostas pela cautelar com melhorias para o funcionamento do terminal", segundo a Anac.

No início deste mês, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, havia chamado a decisão cautelar de "desproporcional" e disse que confiava na "rápida revisão" da medida.

A limitação pela agência ocorreu após a Anac realizar inspeções no aeroporto e identificar problemas que poderiam comprometer a segurança das operações.

Segundo a Anac, a maior preocupação estava relacionada à segurança nos pátios das aeronaves, especialmente durante as operações noturnas e em dias de chuva.

Nesta sexta-feira, a agência informou que, entre as melhorias já cumpridas e em andamento pela GRU Airport, estão reparos no sistema de pátio e taxiamento, aprimoramento da sinalização horizontal e reparos nos pavimentos.

"Outras ações planejadas são o aumento na quantidade de fiscais de pátio no aeroporto, aquisição de veículos e equipamentos de sinalização, novas luminárias LED para o balizamento e treinamento adicional para condutores e pessoal de solo", acrescentou em comunicado.