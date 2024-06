Cachorro corre pela pista e impacta operações no aeroporto de Guarulhos

Aeroin

Um cachorro deu bastante trabalho nesta terça-feira (18) para as equipes do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, ao acessar a área controlada do aeródromo e chegar até a pista de pousos e decolagens. O incidente impactou as operações no local.

O registro do animal e as várias tentativas de resgate foi feito pelo canal Golf Oscar Romeo, no YouTube, que grava em tempo real a movimentação no aeroporto.

De acordo com a gravação, no início da tarde o cão chegou a sair da pista e ir para a área gramada até a cerca perimetral, porém, conseguiu correr de volta para a pista. Por fim, após percorrer grande extensão dela, foi para o pátio do aeroporto.

SÃO PAULO (SP) - 18.6.24 - Cachorro (no destaque) caminha pela pista no aeroporto de Guarulhos, próximo a um avião da Latam; pousos e decolagens tiveram de ser suspensos - Reprodução/Golf Oscar Romeo via Aeroin

Com isso, nos momentos em que ele estava na pista 28R, as decolagens precisavam ser paralisadas até que a área de segurança voltasse a estar livre para a operação segura dos aviões.

Por volta de 13h, o animal se afastou da pista a ponto de não ser mais visível no alcance da câmera.

Questionado se o cachorro foi localizado e por quanto tempo as operações ficaram paralisadas, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, não respondeu até a publicação desta reportagem.

Em outubro de 2022, as operações no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foram interrompidas por causa de um cachorro na pista.

O incidente ocorreu após o desembarque do animal de de avião da Latam que vinha de Cuiabá e o cão seguiria em outro da empresa para Florianópolis.

O animal correu para o pátio dos aviões e pilotos que se preparavam para decolar foram informados de que era preciso esperar pelo resgate. Ao todo, a pista ficou fechada por seis minutos.

O cachorro, que fugiu do aeroporto, só foi encontrado sete horas depois, à noite, na vizinhança.