FAB transporta bebês no RS com tecnologia de F1

Um bebê de apenas cinco dias foi o primeiro a ser transportado pela FAB (Força Aérea Brasileira) na incubadora Babypod, própria para recém-nascidos com peso de dois a oito quilos.

O equipamento utiliza a mesma tecnologia, materiais e recursos de design que protegem os pilotos da Fórmula 1. Tem formato de um cockpit de carro de corrida para resguardar o paciente recém-nascido de impactos.

O bebê, nascido em Candelária (RS), tinha sintomas de icterícia e precisou ser transferido para São Leopoldo (RS) para tratamento médico em um hospital.

Militar vistoria incubadora especial para recém-nascidos - Sargento Müller Marin/FAB

As duas cidades, que ficam distantes 200 km uma da outra, foram atingidas pela enchente histórica no Rio Grande do Sul e tentam se recuperar dos estragos.O bebê foi transportado em uma operação chamada evacuação aeromédica.

O transporte foi realizado pelo Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação - Esquadrão Falcão e pelo Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação - Esquadrão Puma.

O equipamento foi fornecido pela equipe aeromédica da Força Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde) para a Operação Taquari 2, que reúne militares para buscas e salvamentos nas cidades atingidas pela enchente.

Segundo a FAB, 71 mil pessoas foram resgatadas por via aérea, fluvial e terrestre desde o início da operação no Rio Grande do Sul.

No domingo (2), um segundo bebê foi transportado na incubadora Babypod, em ação urgente realizada por meio de parceria com a Marinha. Dessa vez, o recém-nascido de três dias precisou ser levado de Rio Grande para Porto Alegre.

A criança nasceu com uma má formação na medula lombossacra, o que provoca pressão no sistema nervoso central. Havia a necessidade de uma neurocirurgia especializada em um centro de alta complexidade de Porto Alegre.

O transporte foi feito em um avião da Marinha, com equipe médica na FAB junto à tripulação do Segundo Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral.

"O nosso acionamento foi próximo do pôr do sol, por isso tivemos que utilizar a capacidade dos óculos de visão noturna para realizar o pouso em Porto Alegre", disse o capitão Douglas Paiva Aguiar, comandante da aeronave.