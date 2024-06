Homens armados roubam celulares e relógios na entrada de prédio na zona leste de SP; veja

São Paulo

Câmera de monitoramento flagrou um assalto a três homens no Jardim Anália Franco, na zona leste de São Paulo. Os criminosos chegaram em motocicleta e usando capacetes. Uma das vítimas foi ameaçada por não conseguir tirar a aliança do dedo.

O assalto ocorreu no último dia 15 de junho, na rua Marechal Barbacena, mas as imagens de câmera de monitoramento do prédio mostrando o assalto passaram a circular nas redes no fim de semana.

Ninguém foi preso até o momento.

Criminosos armados no momento do assalto em prédio na zona leste - Reprodução/Câmera de Monitoramento

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), duas das vítimas —de 42 e 49 anos— foram ao local encontrar uma outra pessoa para negociar a compra de um veículo, quando foram abordados.

As imagens mostram que as vítimas são recebidas na portaria do prédio, às 10h15, e cumprimentam o morador. Quando entram, eles percebem a chegada de um criminoso usando capacete e com uma arma em mãos. Eles tentam fechar a porta, mas não conseguem. Outro criminoso chega em uma motocicleta também com uma arma. Ele sai do campo de alcance da imagem, e outro criminoso também usando capacete aparece armado.

Os dois criminosos pedem celulares e relógios e exigem que cada uma das vítimas informe as senhas de acesso aos aparelhos.

Um deles exige a aliança de um dos homens, que tem dificuldade para removê-la.

"Vai logo, vem aqui senão vou te matar. Vai logo, vai logo", diz o criminoso que engatilha a arma e aponta para a vítima.

Ele se irrita, puxa a mão do homem e consegue arrancar a aliança. Na sequência, eles fogem e as vítimas parecem ficar sem reação diante da violência.

De acordo com a SSP, transações bancárias indevidas foram identificadas nas contas de uma das vítimas posteriormente.

Exames periciais foram solicitados e o caso foi registrado no 30º DP (Tatuapé), onde a investigação está em andamento.