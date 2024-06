Implantação de faixa azul para motos é concluída no Minhocão, em SP

São Paulo

Começou a funcionar oficialmente a faixa azul para motocicletas no elevado João Goulart, o Minhocão, no centro de São Paulo. A marcação no asfalto foi concluída nesta quinta-feira (27).

Ao todo, a sinalização no elevado tem 5,5 km e vai do largo Padre Péricles à praça Franklin Roosevelt, na região da rua da Consolação, em ambos os sentidos.

Também foi entregue 1,7 km de faixa azul na avenida do Cursino, na zona sul, entre as ruas Dom Villares e Marcos Fernandes.

Motociclista usa faixa azul em São Paulo - Bruno Santos - 8.ago.2022/Folhapress

Com a conclusão dos dois trechos, a cidade chega a 130 km de faixa azul, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Em julho, a faixa para motos deverá ser instalada em trechos da avenida Governador Carvalho Pinto, com 5,7 km (Tiquatira I), entre a rua Dr. Renato Maia e a avenida São Miguel (em dois sentidos), e da avenida Calim Eid e Dom Hélder Câmara, com 9,6 km (Tiquatira 2), entre a avenida São Miguel e a rua Catende.

A faixa azul não está prevista no Código Nacional de Trânsito e atualmente vem sendo usada em fase de testes na cidade de São Paulo. É uma das apostas da gestão Ricardo Nunes (MDB) para reduzir o número de mortes de motociclistas nas vias onde foi implementada.

Em março passado, a prefeitura foi autorizada pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) a iniciar a ampliação de mais 120 km do projeto-piloto em mais 28 vias, com meta de atingir 200 km até dezembro de 2024.

Acidentes com motos são as principais causas de mortes no trânsito paulistano —somente nos cinco primeiros meses deste ano foram 186 mortos.

Mesmo com a faixa azul em várias vias da cidade, o número é 35% maior que no mesmo período de 2023, quando ocorreram 138 óbitos. A informação consta no Infosiga, sistema de monitoramento da letalidade no trânsito do governo estadual.

No início de maio, a Prefeitura de São Paulo confirmou o registro de quatro mortes de motociclistas em áreas de faixa azul de duas avenidas da cidade. Foram três casos na Bandeirantes e um na 23 de Maio, ambos na zona sul. Os óbitos aconteceram entre dezembro do ano passado e abril deste ano.

Atualmente, a frota de motos da cidade de São Paulo é de 1,3 milhão de veículos em circulação, de acordo com a CET.