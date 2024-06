Menino de 11 anos morre após ser baleado por irmão no Espírito Santo

Rio de Janeiro

Um menino de 11 anos morreu após ser baleado na cabeça pelo próprio irmão de 15 em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, na quinta-feira (30). A origem da arma não foi divulgada pela Polícia Civil, mas estava na residência onde os irmãos moravam com os pais.

Pronto Atendimento Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, para onde foi levada a criança de 11 anos baleada - Reprodução/TV Gazeta

De acordo com o relato da mãe, ela estava varrendo a calçada ao lado do filho de 11 quando o irmão de 15 saiu de casa com a arma, que estaria escondida. Ele teria deixado a arma cair no chão e o disparo acertou o menor.

O ferido chegou a ser levado para o hospital infantil da cidade, mas morreu na unidade. A Polícia Militar afirmou que o jovem chegou a fugir para a casa de um suposto traficante após o crime.

Após isso, uma denúncia anônima informou onde ele estava escondido. Na residência apontada, o adolescente ainda tentou fugir, mas foi detido.

Ainda de acordo com a PM, foram apreendidos com o adolescente R$ 900 e um celular. A arma não foi encontrada.

A Polícia Civil afirmou que o adolescente foi ouvido na delegacia de Cachoeiro e encaminhado para o Ciase (Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo). Ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada.

O corpo da criança de 11 anos foi enterrado na sexta (31).