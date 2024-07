É falsa mensagem que anuncia doação de nove filhotes de labrador

São Paulo

É falso o anúncio de doação de filhotes de cachorro que voltou a circular nas redes sociais e em grupos de aplicativos de mensagens. A mensagem informa que nove labradores, com apenas 20 dias de vida, estão disponíveis para adoção após a mãe morrer no parto. "O dono está doando os filhotes antes que eles também morram", afirma trecho do falso anúncio, acompanhado da foto de uma ninhada.

Trata-se de um trote. No anúncio, são informados um número de telefone e o nome de quem seria o responsável pela doação dos filhotes. O objetivo é levar diversas pessoas a ligar ou escrever para os contatos indicados, causando transtornos aos donos das linhas. A mensagem circula com diferentes telefones —com DDDs de São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Norte— e pede que os números sejam divulgados nos grupos para facilitar a adoção dos animais.

Foto que circula há anos em diferentes mensagens com falso anúncio de filhotes de labrador para adoção - Reprodução

Fazendo uma busca reversa da foto dos nove filhotinhos, a Folha localizou registros do trote desde 2018. No anúncio, as mesmas frases e informações eram usadas, só que com telefones diferentes.

A Folha tentou contato com telefones que estão sendo divulgados em diferentes anúncios. Uma das pessoas que atendeu, e não se identificou, disse que a informação era falsa e pediu que a mensagem fosse denunciada. Outra "vítima" do trote também afirmou se tratar de uma mentira e não sabia quem tinha criado o falso anúncio com seu telefone.

O conteúdo já foi checado por outros veículos. O Boatos.org conseguiu contato com uma pessoa que teve seu número de telefone usado no trote em 2019. Ela disse se tratar de uma mentira e cogitava trocar o número após várias pessoas enviarem mensagem. O trote foi aplicado também na Espanha, em 2018. Na época, a história foi desmentida pelo Sur.

VERDADEIRO OU FALSO

