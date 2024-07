Trânsito de SP fica abaixo da média sem rodízio e com greve cancelada de última hora

São Paulo

A cidade de São Paulo registrou 43% menos lentidão no trânsito, às 8h, nesta quarta-feira (3), com rodízio municipal suspenso. Nesse horário foram contabilizados 191 km de lentidão, pouco mais da metade dos 339 km registrados na quarta (26), no mesmo horário.

Às quartas-feiras são proibidos de circular no centro expandido da capital veículos com placa final 5 e 6, das 7h às 10h e das 17h às 20h. Quem descumprisse a regra correria o risco de ser multado em R$ 130. A infração é considerada média, com quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Todas as demais restrições continuam valendo normalmente.

Trânsito na rua da Consolação, no centro de São Paulo - Ronny Santos - 06.fev.2024/Folhapress

O rodízio de veículos na cidade de São Paulo foi suspenso nesta quarta pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), por causa do anúncio de greve de motoristas e cobradores de ônibus, prevista para ter início à 0h.

A paralisação acabou suspensa após uma reunião na noite desta terça (2) na Câmara Municipal, mas a prefeitura manteve a decisão de não ter rodízio, informada antes.

A reviravolta "aos 45 minutos do segundo tempo" ocorreu pouco depois das 22h desta terça, após intervenção do presidente da Câmara Municipal, o vereador Milton Leite (União). Ele recebeu representantes do Sindmotoristas —que representa a categoria— e da SPUrbanuss, o sindicato patronal, para costurar um acordo.

A confirmação inicial da greve ocorreu após uma sequência de reuniões entre o Sindmotoristas, o sindicato patronal e representantes de órgãos públicos.

Uma nova assembleia deve ocorrer na tarde desta quarta-feira para definir o que foi acordado na reunião na Câmara.