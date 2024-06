Ônibus bate em árvore e deixa 18 feridos na zona sul de São Paulo

São Paulo

Um ônibus municipal se chocou com uma árvore às 16h56 desta sexta-feira (7) na altura do número 100 da rua Bom Pastor, no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, deixando 18 machucados, quatro com ferimentos moderados e 14, leves.

Para atender o acidente, ocorrido ao lado do Museu do Ipiranga, o Corpo de Bombeiros designou 13 viaturas, sendo três de suporte avançado, e outras três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ônibus da viação Transunião bateu em uma árvore no número 100 da rua Bom Pastor, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, deixando 18 feridos - Reprodução/Facebook

Segundo a corporação, três pessoas sofreram sangramentos na cabeça e dores no tórax. Uma mulher foi levada para o hospital Cruz Azul, no Cambuci, com suspeita de traumatismo cranioencefálico. Um homem, com ferimento na cabeça, foi encaminhado ao pronto-socorro do hospital Saboya, no Jabaquara. E um terceiro foi atendido no local pela equipe do Samu.

O motorista, que ficou preso nas ferragens do veículo, que teve sua frente totalmente destruída no impacto, foi resgatado pelos bombeiros e atendido pelo Samu. Não há mais detalhes de seu estado clínico.

O ônibus da viação Transunião fazia a linha 476G/10 - Jardim Elba - Ibirapuera. A perícia da polícia já iniciou a investigação para descobrir a causa do acidente.

Durante o resgate, a rua foi interditada e as demais linhas que passam por ali foram desviadas. No início da noite, a via já havia sido liberada.