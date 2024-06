Ônibus é incendiado na avenida Brasil, no Rio, após mortes em operação policial

Rio de Janeiro

Um ônibus foi incendiado na avenida Brasil, na altura da comunidade do Batan, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (17).

Pneus em chamas também foram jogados na via, que é uma das principais da cidade e faz ligação entre as zonas norte e oeste e a região central da capital.

A ação, segundo a Polícia Militar, ocorreu "por ordem do tráfico de drogas" em represália à operação policial realizada na região no domingo (16). Na ocasião, três suspeitos foram mortos em confronto com os agentes.

Carcaça de ônibus incendiado na avenida Brasil é rebocada nesta segunda (17) - TV Globo/Reprodução

A fumaça se espalhou rapidamente na via expressa, que chegou a ficar interditada nos dois sentidos. Bombeiros foram acionados por volta das 10h50 da manhã e não houve registro de feridos.

O ônibus, destruído pelas chamas, foi retirado do local ao meio-dia e o trânsito foi liberado por volta das 13 horas.

De acordo com a Rio Ônibus, o veículo incendiado é da linha 770, que faz o trajeto Campo Grande x Coelho Neto. Este é o oitavo ônibus incendiado em 2024. Nos últimos 12 meses, 32 carros já foram queimados.

Em nota, a concessionária disse que repudia mais um episódio de violência e reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública da cidade.

A PM informou que equipes do Batalhão de Bangu e do Batalhão Especial de Rondas e Controle de Multidões foram acionados para liberar a via expressa, e o policiamento foi reforçado na região.

Essa é a segunda vez em menos de uma semana que as pistas da avenida Brasil são interditadas em razão de ações de violência. Na última terça-feira (11) outro ônibus foi incendiado na via, na altura da Fiocruz, em represália a uma operação no complexo da Maré, na zona norte do Rio. Na ação, dois civis e um policial foram mortos. Criminosos também fecharam as linhas Vermelha e Amarela.