Polícia Civil faz megaoperação em hotéis da cracolândia usados pelo tráfico em SP

São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo faz uma megaoperação na manhã desta quinta-feira (13) contra os líderes do tráfico de drogas na chamada cracolândia, na região central de São Paulo. São cumpridos 140 mandados de busca a apreensão contra investigados envolvidos com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A maioria dos endereços dos mandados está localizada no centro de São Paulo. Os 140 mandados foram expedidos pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Até o momento, 10 pessoas foram presas.

Policiais civis em hotel na região central durante operação

Os principais alvos da 3ª fase da operação batizada de Downtown são hotéis e pensões utilizados para o tráfico de drogas. Esses pontos servem para esconder os entorpecentes que depois são distribuídos na região.

Cerca de 30 hospedagens, supostamente usadas como pontos de distribuição de drogas, devem ser interditadas.

De acordo com o delegado Carlos César Castiglioni, as investigações começaram há mais de um ano. A equipe descobriu que, além de o bando criminoso usar as hospedagens para distribuir as drogas, eles também lavavam dinheiro com os imóveis. As contas bancárias utilizadas pela quadrilha foram bloqueadas por ordem da Justiça.

"A gente só tá entrando em local de fato que os hóspedes só se registram com com com prenome, com apelidos, tipo de coisa. A gente já encontrou joias, encontrou dinheiro, contabilidade do tráfico, muito celular produto de furto. A gente vai destrinchar isso tudo para dar para deflagrar uma quarta fase da operação", afirmou Castiglioni.

A operação é do Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes), da 4ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), com apoio do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital) e Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo), e conta com quase 400 policiais.