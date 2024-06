Polícia do RJ diz ter identificado suspeitos envolvidos na morte de sargento do Bope na Maré

Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que identificou dois suspeitos de participar da troca de tiros com agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) durante operação na Maré, na zona norte, na terça (11), que resultou na morte do sargento Jorge Henrique Galdino Cruz, 32. Outro agente ferido a tiros segue internado.

Na ocasião, quatro suspeitos de ligação com o tráfico também foram mortos. Outros 24 homens foram presos sob suspeita de ligação com o tráfico, ainda segundo a polícia —pelo menos oito são de outros estados.

Policiamento na Maré, zona norte do Rio, nesta quinta (13) - Leitor

Os suspeitos agora procurados pela polícia foram identificados como Ronald de Souza Gomes, de apelido Titio do Adeus, e Luciano Cândido Crispim, conhecido como Pitbull. A Folha não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.

Segundo nota da Polícia Civil, "ambos são seguranças de duas das lideranças da facção criminosa que atua na localidade, Thiago da Silva Folly (vulgo TH) e Michel de Souza Malveira (vulgo Bill, Búfalo Bill ou César), respectivamente".

Ainda de acordo com a polícia, os agentes do Bope estavam em confronto com criminosos e teriam chegado aos líderes da quadrilha quando sofreram uma emboscada de um segundo grupo. "As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no ataque e integrantes daquela organização criminosa", diz a corporação.

Na tarde desta quinta (13), peritos da Polícia Civil estiveram na Maré para fazer perícia no local onde houve a troca de tiros que acarretou na morte do sargento do Bope e foram recebidos a tiros, afirma a corporação. Ninguém ficou ferido, e também não houve prisões.

Por causa da perícia, duas escolas estaduais da região optaram por suspender as aulas.

Na terça, após a troca de tiros, criminosos ordenaram o fechamento das linhas Vermelha e Amarela e da avenida Brasil, principais ligações entre as zonas norte e oeste e a região central. Segundo a PM, criminosos atearam fogo em um ônibus na avenida Brasil, na altura da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

A operação da terça foi deflagrada para prender suspeitos de roubos de veículos que estariam escondidos em favelas da Maré, como Vila dos Pinheiros, Vila do João, Timbau e Baixa do Sapateiro.