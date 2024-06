Porto Alegre tem serviço de tráfego aéreo provisório para as decolagens de aeronaves após enchente

Aeroin

No último sábado (08), o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) ativou o Afis (Serviço de Informação de Voo de Aeródromo) de Porto Alegre. A medida tem por objetivo atender decolagens em caráter excepcional e emergencial para a remoção e/ou translado das aeronaves que estavam estacionadas no Aeroporto Salgado Filho, antes da enchente que interditou o local no dia 03 de maio.

A implantação do serviço possibilitou a realização de oito decolagens na tarde do sábado, durante o período das 12h às 16h. A operação aconteceu em coordenação com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e a Fraport, concessionária que administra o Aeroporto Salgado Filho, garantindo o fluxo organizado e seguro das aeronaves. Com a implementação do Afis Porto Alegre, as aeronaves puderam decolar sob regras de voo por instrumentos, com maior precisão e segurança nas operações.

O serviço envolveu o trabalho coordenado dos militares controladores de tráfego aéreo, meteorologistas e do serviço de informações aeronáuticas do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo.

"Estamos comprometidos em minimizar os impactos da enchente e garantir a continuidade das operações aéreas. Nossos profissionais atuaram conforme o planejado, mantendo a integridade das operações e das estruturas aeroportuárias", afirmou o Chefe do Subdepartamento de Operações do Decea, Brigadeiro do Ar André Gustavo Fernandes Peçanha.

Uma estação de telecomunicações aeronáuticas prestou o serviço de informação de voo para o tráfego do aeródromo e, adicionalmente, o serviço de alerta para aeronaves em voo no espaço aéreo inferior num raio de 27 milhas náuticas – o equivalente a 50 km – do aeródromo. A medida garantiu que todas as aeronaves recebessem informações necessárias para operar com segurança, mesmo em condições adversas.

Além disso, a operação contou com o suporte de uma estação meteorológica de superfície. Esta estação é capaz de fornecer informações precisas e em tempo real sobre a velocidade e direção do vento, visibilidade e pressão atmosférica, assegurando a condução eficiente e segura do voo.

As aeronaves estavam estacionadas no Aeroporto Salgado Filho desde que o local foi interditado devido às enchentes que afetaram a região. Durante esse período, as equipes trabalharam incansavelmente para encontrar soluções que permitissem a remoção segura dessas aeronaves, garantindo a continuidade das operações aéreas essenciais.

O Decea está comprometido em prestar apoio aos operadores para que possam retirar suas aeronaves do Aeroporto Salgado Filho, possibilitando a retomada do fluxo de voos das companhias aéreas afetadas e o início dos reparos necessários nas instalações do aeroporto. Ao possibilitar a remoção das aeronaves e o retorno à normalidade, o Decea reafirma seu compromisso com a segurança e a gestão eficiente do espaço aéreo brasileiro.

Informações do Decea