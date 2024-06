Promotor denuncia homem que causou morte de idoso após agressão em Santos

São Paulo

O Ministério Público denunciou o homem acusado de agredir e causar a morte do aposentado Cesar Finé Torresi, 77, em Santos (SP), no dia 8 deste mês.

Tiago Gomes de Souza, 39, que teria dado uma voadora no idoso, foi denunciado por homicídio por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A denúncia foi apresentada no domingo (16) pelo promotor Fabio Fernandez, do Tribunal do Júri de Santos. Além da condenação, Fernandez pede na denúncia o pagamento mínimo de R$ 300 mil para reparação pelos danos morais causados aos herdeiros da vítima.

Tiago Gomes de Souza, 39, chora e cobre o rosto; o homem foi hostilizado por populares em reconstituição - Reprodução/TV Globo

O aposentado morreu por TCE (trauma cranioencefálico) e edema no pericárdio, segundo a delegada Liliane Lopes Doretto, do 3º Distrito Policial de Santos.

Segundo ela, o golpe aplicado por Souza no peito do idoso fez com que a vítima caísse de costas e batesse a cabeça, o que causou o trauma.

A defesa do acusado disse que não teve acesso ao laudo necroscópico.

O advogado Eugênio Malavasi, que representa Souza, disse que o cliente afirmou que a agressão ocorreu em um "impulso momentâneo".

"O laudo da reconstituição mostrará, na essência, que a versão externada pelo Tiago está corroborada pela testemunha presencial que também deu sua versão. Ou seja, os fatos se enquadram na lesão corporal seguida de morte", afirmou.

Souza foi hostilizado e chorou durante a reconstituição do crime na quinta-feira (13).

RELEMBRE O CRIME

O aposentado Cesar Finé Torresi estava de mãos dadas com o neto de 11 anos quando foi agredido por Tiago Gomes de Souza, 39, que dirigia um Jeep Commander pela rua Professor Pirajá da Silva, no bairro Aparecida.

Segundo relato do neto do idoso, corroborado por testemunha à polícia, eles atravessavam a rua entre os carros, pois o semáforo estava fechado. De forma repentina, o motorista do Jeep avançou com o automóvel sobre eles. Torresi então se apoiou no capô do carro.

Assim que avô e neto concluíram a travessia, de acordo com o relato, o condutor saiu do veículo e caminhou na direção deles. O homem então desferiu um chute no peito de Torresi, que caiu desacordado.

Pessoas que estavam no local acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar. Enquanto o aposentado era atendido na rua pelos socorristas, o agressor deixou o local. Segundo testemunhas, ele correu para um shopping próximo e acabou preso no interior do centro de compras.