Saiba quais são os santos mais homenageados em ruas do Brasil

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (14) novos dados do Censo Demográfico 2022, destacando as informações dos 106 milhões de endereços registrados no recenseamento.

Uma das curiosidades do levantamento é que nomes de santos são alguns dos mais usados em logradouros. A Folha listou os dez mais homenageados.

A avenida São João, no centro de São Paulo; o nome do santo é o terceiro mais homenageado em logradouros no país, segundo Censo 2022 do IBGE

Foram consideradas apenas vias de trânsito, sendo os seguintes tipos: avenida, travessa, estrada, travessia, rodovia, via, alameda, passarela, trecho, ruela, estrada municipal, viaduto, estrada estadual, estrada nova e perimetral.

São José foi o nome com mais registros, em um total de 979, seguido por Santo Antônio e São João. Os sete primeiros levam nomes de santos, enquanto as três últimas são de santas.

Esses dados fazem parte do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, um repositório com informações de todos os endereços no território nacional, regularizados ou não.