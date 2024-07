Após greve nas universidades, Lula anuncia investimentos na UFSCar

Buri (SP)

Em meio à crise que afeta as universidades federais pelo país, o presidente Lula (PT) anunciou investimento de R$ 79,3 milhões para UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) nesta terça-feira (23) em evento na cidade de Buri (262 km da capital).

Deste montante, R$ 13 milhões deverão ser aplicados no campus Lago do Sino em obras de infraestruturas elétrica, biblioteca e auditório. Já o campus de São Carlos ficará com R$ 61,3 milhões. O restante será destinado para o campus em Sorocaba.

O dinheiro é oriundo do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O anúncio foi feito no campus da Lagoa do Sino em Buri, ao lado do escritor Raduan Nassar.

O presidente Lula em cerimônia pelos dez anos do campus Lagoa do Sino da UFSCar, em São Carlos (SP), nesta terça (23) - Rafaela Araújo/Folhapress

Os ministros Camilo Santana (Educação) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) também acompanharam o presidente.

Foi o escritor Raduan Nassar quem doou a fazenda de 643 hectares (quatro vezes a área do parque Ibirapuera, em São Paulo), em 2011, para o governo federal implantar um campus da UFSCar.

Em 2019, reportagem da Folha mostrou que o campus convivia com sérios problemas, como açudes esvaziados e material de pesquisa estragado.

"O presidente Lula está reconstruindo este país, e isso não foi diferente com a educação. Recriamos o PAC, inserimos pela primeira vez a educação no PAC", afirmou Santana. "Esse campus [Lagoa do Sino] vai ganhar melhor infraestrutura. Hoje tem cinco cursos, a nossa meta é de 11 cursos", prosseguiu o ministro da Educação.

O investimento na UFSCar, porém, destoa da realidade de outras instituições. Como a Folha também mostrou, em junho, a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), por exemplo, anunciou há 16 anos a construção do campus Quitaúna, em Osasco. Pelo cronograma inicial está atrasado há cinco anos.

Outro exemplo é o campus de Unaí da UFVJM (Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri), em Minas Gerais, que completou dez anos de existência em junho, mas sem todas as instalações prometidas na época de sua criação.

Em junho deste ano, durante a greve nas universidades, Santana já havia anunciado investimentos de R$ 5,5 bilhões para as instituições federais e e hospitais universitários.

O dinheiro deverá ser aplicado nas obras em andamento e na construção de dez novos campi. Os novos campi estarão em São Gabriel da Cachoeira (AM), Rurópolis (PA), Baturité (CE), Sertânia (PE), Estância (SE), Jequié (BA), Cidade Ocidental (GO), Ipatinga (MG), São José do Rio Preto (SP) e Caxias do Sul (RS).