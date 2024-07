PM faz operação no Complexo de Israel (RJ) após agentes da Força Nacional serem baleados

A Polícia Militar realiza nesta terça (23) operação no Complexo de Israel, zona norte do Rio de Janeiro, após dois agentes da Força Nacional terem sido feridos por disparos na noite de segunda (22), na comunidade de Vigário Geral, uma das cinco comunidades do conglomerado de favelas.

Segundo a polícia, os agentes entraram por engano na comunidade. Um deles foi ferido de raspão na cabeça por um disparo. Ele segue internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não corre risco de morte. Outro agente ficou ferido por estilhaços.

Estrela de neon no Complexo de Israel, zona norte do Rio de Janeiro - Reprodução/TV Globo/Reprodução/TV Globo

De acordo com a PM, a ação está no segundo dia e conta com equipes do 16º BPM (Olaria), que têm o apoio de unidades especiais da corporação. O objetivo é prender suspeitos envolvidos em uma disputa por territórios e também retirar barricadas das ruas.

Por causa da operação, os centros municipais de saúde José Breves dos Santos e Iraci Lopes suspenderam as atividades externas, como as visitas domiciliares.

O Complexo de Israel é a base dos autointitulados traficantes evangélicos que, segundo investigações da polícia, utilizam do narcopentecolismo para expansão territorial. Conta com as favelas Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral. Também há influência nos bairros vizinhos, como Brás de Pina e Cordovil.

Com forte influência evangélica, é comandado por Álvaro Malaquias, o Peixão, segundo a polícia, que determinou a pintura de passagens bíblicas nos muros das comunidades. Além disso, proibiu terreiros e imagens santas. No topo, colocou uma estrela de Davi de neon. Ele tem mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico.