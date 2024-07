Turbulência no ar: veja o momento em que passageiro é retirado de bagageiro

São Paulo

Um passageiro do UX45 da companhia Air Europa que saiu de Madri, na Espanha, com destino a Montevidéu, no Uruguai, precisou ser resgatado de dentro do compartimento de bagagens após a forte turbulência que a aeronave enfrentou na madrugada desta segunda-feira (1º) ao se aproximar da costa brasileira.

Imagens nas redes sociais mostram passageiros auxiliando o homem a sair do bagageiro e descer ao corredor.

O voo precisou ser desviado para o Brasil depois que dezenas de passageiros ficaram feridos em razão da forte turbulência.

O avião fez um pouso de emergência no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, por volta das 2h30.

LEIA TAMBÉM As rotas de voo que sofrem as piores turbulências no mundo

Segundo a Sesap (Secretaria de Estado da Saúde Pública) do Rio Grande do Norte, 36 dos 325 passageiros da aeronave foram atendidos pela rede estadual de saúde.

Cinco dos passageiros seguem internados em hospitais privados em Natal.