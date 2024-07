Com alerta de perigo, São Paulo deve ter mais um dia de tempo seco nesta quinta (25)

São Paulo

São Paulo promete ter mais um dia seco nesta quinta-feira (25). Boa parte do estado está com alerta laranja de perigo para baixa umidade do ar, aponta o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso vale também para parte de Minas Gerais e à região Centro-Oeste.

A formação de um bloqueio atmosférico elevou as temperaturas à tarde nas últimas semanas. O fenômeno, explica a Climatempo, impede a formação de grandes nuvens de chuva, além de barrar o avanço das frentes frias, e de chuva, em direção às regiões centrais do Brasil.

Fim de tarde em Pinheiros, zona oeste de São Paulo; capital paulista deve ter mais um dia de tempo seco nesta quinta-feira (25) e temperatura pode chegar a 27°C - Rubens Cavallari - 26.ago.21/Folhapress

Nesta quarta-feira (24), Barretos, no noroeste paulista, registrou a menor umidade relativa do ar, com apenas 13%, conforme medição feita pelo Inmet.

A cidade de São Paulo, que na terça (23) teve o pior percentual entre as capitais brasileiras, com apenas 13% de umidade relativa do ar, nesta quarta contou com mais um registro baixo, de 26%, apontou a Defesa Civil estadual.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias.

Todos podem sofrer os efeitos do tempo seco, especialmente os idosos.

Por isso, a indicação é de as pessoas abusarem da hidratação e evitarem ficar expostos diretamente ao sol entre 11h e 16h.

Conforme a Climatempo, uma virada com chuva e queda na temperatura deverá ocorrer apenas na próxima semana, a partir da entrada de uma frente fria, esperada para o Sul do país no domingo (28) e que depois avança para o Sudeste.

Até lá, os paulistas continuarão a conviver com amplitude térmica dos últimos dias, com frio pela manhã e à noite, e calor à tarde, apesar de o bloqueio atmosférico que impede a formação de chuva começar a perder força nesta quinta.

A previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, aponta que a quinta-feira deve apresentar predomínio de sol e temperaturas em elevação, apenas com formação de neblina em alguns pontos da capital paulista nas primeiras horas do dia.

Os termômetros devem variar entre mínimas de 12°C e máximas que podem chegar aos 27°C.

Na sexta (26), a temperatura tende a subir, diz o Inmet, com máxima prevista de 29°C e poderá chegar a 30°C no domingo, no município de São Paulo, em pleno inverno.