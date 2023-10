A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) enviou um requerimento de informações ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a loteria +Milionária, da Caixa Econômica Federal. Lançado em maio de 2022, o jogo ainda não registrou vencedores que acertaram todos os seus números.

O jogador da +Milionária deve preencher seis dezenas mais dois desenhos de trevos, que também contêm números em sua parte interna. Aquele que fizer os oito acertos terá a garantia de receber R$ 10 milhões, independentemente da arrecadação do concurso.

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados, em São Paulo - Divulgação

Além do prêmio pela faixa principal, a +Milionária é a única loteria da Caixa a contar com dez faixas de premiação, sendo as quatro últimas com valor fixo. Das dez categorias, duas ainda não registraram vencedores.

Ainda de acordo com a Caixa, o prêmio máximo já pago pela +Milionária foi de R$ 124.977,51 para três apostas que acertaram cinco dezenas mais dois trevos.

No requerimento enviado ao ministro da Fazenda, Zanatta questiona por que ainda não houve ganhador do prêmio principal e se existe a possibilidade de o jogo ser ineficaz, já que a probabilidade de vitória, segundo a própria Caixa, é de 1 em 238.360.500 —no caso da Mega-Sena, a chance de acertar seis números é de 1 em 50.063.860.

A parlamentar pergunta se existe a possibilidade de mudança nas regras da +Milionária e se seria possível viabilizar a alteração do valor do bilhete ou um aumento no número de concursos, que hoje ocorrem às quartas e aos sábados, para elevar as chances de uma aposta vencedora.

Zanatta afirma que não é "razoável" não ter havido nenhum vencedor desde o lançamento da loteria, fato que a deputada considera "imprescindível para a continuidade do produto".

"Nesse sentido, e a fim de instrumentalizar a função fiscalizadora do Parlamento, especialmente nessa questão da modalidade da +Milionária estar acumulada desde o seu primeiro sorteio, apresenta-se este requerimento de informações", finaliza a deputada do PL.