Feriado da Revolução Constitucionalista tem rodízio suspenso e parques abertos em São Paulo

São Paulo

No feriado prolongado da Revolução Constitucionalista, comemorado na terça-feira (9) no estado de São Paulo, o rodízio de veículos e demais restrições de circulação não vigoram na capital paulista. Na segunda-feira (8), o rodízio estará suspenso para carros, mas rodízio de caminhões e zona máxima de restrição a fretados, por exemplo, serão mantidas.

As piscinas dos CEUs (Centros Educacionais Unificados) e centros esportivos estarão em funcionamento. A prefeitura também manterá os parques abertos ao público.

Pessoas fazem atividades esportivas no Elevado Presidente João Goulart em dia de calor intenso - Zanone Fraissat - 15.nov.2023/Folhapress

Unidades de saúde como as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e AMAs/UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Integradas funcionarão normalmente, inclusive para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação.

Os parques administrados pela Secretaria de Meio Ambiente do estado também funcionarão. A lista pode ser consultada no site do governo.

METRÔ, CPTM E EMTU

Na segunda (8) e terça (9), as empresas ligadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão alteração na circulação. A operação será monitorada e, se necessário, serão adicionados mais trens nas linhas e ônibus nas ruas.

No sábado (6), domingo (7) e segunda, a programação de trens da CPTM será normal. Já no feriado, a operação será semelhante à de um domingo. Nesse dia, a equipe operacional vai monitorar a movimentação de passageiros e manterá trens de prontidão para atender eventual aumento de fluxo.

O Metrô terá, na segunda e terça, operação similar à de sábado e domingo, pois a empresa prevê uma menor demanda. A equipe operacional estará preparada para inserir trens rapidamente se necessário.

As tabelas horárias dos ônibus da EMTU, no sábado e domingo, serão as normais dos fins de semana. Na segunda, as linhas obedecerão às tabelas de dias úteis, com exceção a um conjunto de linhas que terão horário diferenciado. Essas linhas podem ser consultadas no site da empresa. Já na terça, a programação será equivalente à de domingos e feriados.

O QUE ABRE E O QUE FECHA EM SÃO PAULO