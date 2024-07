Mãe que teve a filha recém-nascida sequestrada por médica relata aflição

São Paulo

Com a filha recém-nascida nos braços, Natália Rodrigues revelou ao Fantástico, em entrevista exibida neste domingo (28), que a família ainda está transtornada após o sequestro da criança na maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

"A gente não dorme. Meu esposo passou a noite inteira com ela no colo", disse sobre o motorista Edison Júnior, pai da pequena Isabela.

Foi ele que entregou a recém-nascida para a médica neurologista Claudia Soares Alves, presa na quarta-feira (24), em Itumbiara (GO), acusada de ter sequestrado Isabela. O homem acreditou que ela era uma profissional do hospital.

Médica foi flagrada deixando hospital de Uberlândia (MG) com recém-nascida - Reprodução/TV Globo

Segundo os depoimentos dos pais, a médica entrou no quarto da maternidade e informou que ajudaria a alimentar a bebê poucas horas após o parto, quando Isabela ainda não havia sido amamentada pela mãe após uma cesárea.

As investigações mostram que a médica apresentou identidade falsa no hospital, primeiro como enfermeira e depois como pediatra. Ela teria colocado Isabela em uma mochila e levado a bebê para casa, onde havia um enxoval pronto para receber uma menina.

Claudia foi presa em flagrante pela Polícia Civil 12 horas após o sequestro. Em nota, a defesa afirma que "irá demonstrar em juízo que a acusada é portadora de transtorno afetivo bipolar e no momento dos fatos se encontrava em crise psicótica, não tendo capacidade de discernir a natureza inadequada e/ou ilícita de suas atitudes".

Relatório médico apresentado pela defesa afirma que Claudia faz tratamento psiquiátrico desde março de 2022 e aponta, além do transtorno bipolar, diagnóstico de ansiedade generalizada e pânico.

Segundo Edison Júnior, ela entrou no quarto e perguntou se precisavam de alguma coisa.

A médica Claudia Soares Alves, suspeita de ter sequestrado um bebê, está presa em Orizona (GO) - doutoraclaudianeurologista/instagram

"Minha menininha já estava com fome e não estava pegando o peito ainda. E aí eu aproveitei e falei: se você puder trazer aquela fórmula, aquele leite lá no copinho. Foi a brecha que ela precisava", contou o motorista ao Fantástico.

A médica, então, teria levado a criança para uma sala de receituário do hospital, onde não havia câmeras. A suspeita é que tenha saído de lá com Isabela na mochila.

Antes disso, de acordo com as apurações da polícia, ela passou por outros quartos em que outras mães estavam com recém-nascidos do sexo masculino, que aparentemente não interessavam a ela.

A casa da médica, onde Isabela foi encontrada, fica a 135 km do hospital. A bebê foi entrega de volta aos pais que, apesar de ainda assustados, estão aliviados.

"É um sentimento de gratidão", afirmou Natália. Ela e a filha receberam alta na sexta-feira (26).