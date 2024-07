Passageiro é baleado em assalto no metrô de São Paulo; veja vídeo

São Paulo

Um passageiro de 27 anos foi baleado durante o roubo de seu celular no acesso da estação São Joaquim, da linha 1-azul do metrô, na avenida Liberdade, região central de São Paulo. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (26).

O caso está sendo investigado como tentativa de latrocínio pela Polícia Civil. O crime acabou registrado por uma câmera de segurança da estação.

As imagens mostram quando uma pessoa segura a vítima no chão dentro da estação, próxima às escadas rolantes, e outro suspeito, com uma arma na mão, faz o disparo. Na sequência, a dupla foge e o homem baleado sai cambaleando.

De acordo com a polícia, a vítima havia descido de um ônibus e, ao pegar seu celular, foi abordado por duas pessoas que exigiram o aparelho e sua mochila.

O dono do aparelho entregou o celular, mas resistiu em dar a mochila e, por isso, teria sido baleado. Seguranças do Metrô foram chamados na sequência.

O vídeo foi publicado pelo site Diário do Transporte e sua autenticidade foi confirmada pela Folha.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, os criminosos conseguiram fugir levando o celular.

O resgate foi acionado e a vítima foi socorrida na Santa Casa, onde foi internada. Questionado sobre o estado de saúde do paciente, o hospital disse que as informações são passadas exclusivamente à família, em respeito ao sigilo médico.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 8° DP (Brás). "Diligências prosseguem visando à identificação e prisão dos envolvidos", diz a pasta.

Em nota, o Metrô afirmou que vai colaborar com a investigação e já forneceu as imagens do circuito interno para a autoridade policial.