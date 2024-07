Auxiliar de enfermagem é suspeito de estupro em hospital particular de São Paulo

São Paulo

Um auxiliar de enfermagem de 45 anos é investigado pela Polícia Civil por suspeita de estupro de uma paciente internada no Hospital Anália Franco, da Rede D’Or, na zona leste de São Paulo.

O caso teria ocorrido na noite da última sexta-feira (26), e o hospital disse ter tomado conhecimento no sábado (27), quando acionou a polícia. O auxiliar de enfermagem foi afastado.

Hospital e Maternidade São Luiz Unidade Anália Franco, na zona leste de São Paulo; polícia investiga suspeita de estupro no local - Reprodução/Hospital e Maternidade São Luiz Unidade Anália Franco

O homem teria entrado no quarto da vítima por volta da 23h e a impedido de pedir socorro.

O caso foi registrado como estupro no 30° DP (Tatuapé). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil expediu ofício solicitando as imagens de segurança do local e solicitou exame sexológico da vítima.

"Diligências prosseguem visando o esclarecimento dos fatos. Detalhes serão preservados por se tratar de um crime sexual", diz a pasta da Segurança.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o hospital afirmou que está colaborando integralmente com as investigações das autoridades e oferecendo todo o apoio à família e, sobretudo, à paciente envolvida na ocorrência.

O hospital particular, que desde 2010 faz parte da Rede D’Or São Luiz, também funciona como maternidade e é referência na zona leste, com quase 300 leitos e atendimento de especialidades, centro de oncologia e cirurgia robótica.