Quem leva ouro? Tabela interativa mostra atletas mais apostados do mundo

São Paulo

Muito populares no mundo esportivo, as apostas online já dão chances de ouro acima de 95% para alguns atletas e equipes do mundo que participam das Olimpíadas em Paris.

As chamadas odds, que são um valor potencial de retorno de uma aposta, indicam probabilidades de conquista da medalha de ouro, na visão dos apostadores.

LEIA MAIS Quem são os favoritos e as 'zebras' das Olimpíadas nas casas de apostas

A Folha coletou dados do agregador britânico Oddschecker, que reúne mais de 20 casas de bets online (a maioria europeia) que estão com apostas abertas para os Jogos.

Os dados foram obtidos entre os dias 24 e 26 de julho e antes do início das competições que antecederam a abertura, como rugby, futebol e handebol.

A lista tem cerca de 5.000 atletas ou equipes do mundo todo. Por isso, os nomes foram mantidos de acordo com a inscrição do Comitê Olímpico Internacional. Assim, deve-se buscar o nome completo desejado (Beatriz Haddad, em vez de Bia, por exemplo).

Também é possível filtrar um país específico, reduzindo a lista de atletas para aquela delegação.

Um ponto importante para ler a tabela diz respeito ao percentual. A skatista brasileira Rayssa Leal, por exemplo, aparece com 31% de chance de vitória. Pode parecer pouco diante de seu favoritismo, mas é porque está empatada com a japonesa Akama Liz, que detém o mesmo percentual.

A tabela interativa já está ordenada de acordo a maior chance de vitória. Filtre de acordo com seu interesse: