Os 12 jogos e provas que você não pode perder até o fim das Olimpíadas

Em toda edição dos Jogos Olímpicos, os eventos se sobrepõem, e as emissoras de TV precisam multiplicar seus canais para dar conta de transmitir pelo menos as principais competições. Sobram momentos esportivos bons e, em geral, falta tempo para conseguir parar e assistir.

Em Paris, não é diferente. Por isso, a Folha preparou uma lista só com os confrontos absolutamente imperdíveis. Aqueles que vale a pena pedir uma folga para o patrão, preparar uma pipoca e não perder o espetáculo.

Confira abaixo a agenda dessa lista especial e programe-se:

Novak Djokovic (à esq.) cumprimenta Rafael Nadal no torneio de Roland Garros deste ano; nesta segunda (29), os dois se enfrentam novamente nas quadras de Paris, mas pelas Olimpíadas - Gonzalo Fuentes - 25.mai.24/Reuters

29.ago - 8h30

TÊNIS: Para começar, o primeiro evento é logo nesta segunda-feira (29), válido pela segunda rodada do torneio masculino de tênis, que está sendo disputado nas quadras de Roland Garros. O confronto entre o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic, eternos rivais das quadras, que devem proporcionar um espetáculo para os fãs.

1º.ago - 13h15

GINÁSTICA ARTÍSTICA: Só o fato de a americana Simone Biles disputar as finais da ginástica artística já é motivo de prova para parar tudo e assistir. Mas há uma atração ainda maior: ela duela com a brasileira Rebeca Andrade no individual geral. A rival é a grande favorita, por ser considerada a melhor ginasta de todos os tempos, mas Rebeca pode surpreender na luta para ser a melhor ginasta da atualidade.

1º.ago - 10h43

VELA: A dupla brasileira da classe 49erFX, Martine Grael e Kahena Kunze, tenta o tricampeonato olímpico consecutivo, algo inédito entre atletas brasileiros. A regata da medalha será na quinta-feira (1º).

2.ago - No início da tarde

JUDÔ: O francês Teddy Riner não foi escolhido para acender a pira olímpica dos Jogos de Paris ao lado da ex-atleta Marie-José Perec à toa. Dono de três ouros e dois bronzes olímpicos e 11 títulos mundiais da categoria +100 kg, Riner deve fazer sua despedida olímpica e é o favorito para conquistar o quarto ouro. O brasileiro Rafael Silva, o Baby, que possui dois bronzes, sonha em fazer a final com o francês para, enfim, tentar vencê-lo.

3.ago - 16h20

ATLETISMO: A decisão dos 100 m rasos feminino deve ter um duelo especial entre a americana Sha'Carri Richardson, atual campeã mundial, e a jamaicana Shericka Jackson, a segunda colocada. As duas têm dominado a prova mais rápida do atletismo nos últimos anos.

4.ago - 16h50

ATLETISMO: A final masculina dos 100 metros rasos, a prova mais glamorosa do atletismo, deve ser um espetáculo rápido, é verdade, mas imperdível. O campeão mundial Noah Lyles, dos EUA, e o atual campeão olímpico, Marcell Jacobs, da Itália, estão preparados e otimistas para a decisão do ouro.

5.ago - 14h

ATLETISMO: O sueco Mondo Duplantis é um dos poucos atletas da atualidade considerados imbatíveis. Ele já superou o recorde mundial do salto com vara oito vezes (o atual é 6,24 m), é tetracampeão mundial e tem um ouro olímpico em Tóquio-2020, mas, além do bi em Paris, ele quer outra marca: o recorde olímpico, que pertence ao brasileiro Thiago Braz: 6,03 m.

9.ago - 16h45

ATLETISMO: Uma final com presença brasileira deve ser a dos 400 m com barreira, e com condições reais de subir ao pódio. Alisson dos Santos, o Piu, enfrentará o atual campeão olímpico, o norueguês Karsten Warholm, e o líder da temporada, o americano Rai Benjamin. Qualquer um pode ficar com o ouro.

9.ago - 17h30 (final do feminino) e 10.ago - 17h30 (final do masculino)

VÔLEI DE PRAIA: A expectativa em Olimpíadas é que sempre haja pelo menos uma dupla brasileira na final. Em Paris, além disso, há outro detalhe que faz toda a diferença: o cenário. A quadra montada à sombra da Torre Eiffel promete dar um ânimo a mais para os atletas.

10.ago - 3h

MARATONA: O queniano Eliud Kipchoge vai brigar pela terceira medalha de ouro de forma consecutiva na prova mais simbólica dos Jogos, algo inédito na história olímpica na prova. Caso confirme seu favoritismo, ele superará os únicos bicampeões olímpicos: o etíope Abebe Bikila (1960-1964) e o alemão Waldemar Cierpinski (1976–1980).

10.ago - 16h30

BASQUETE: Quando o assunto é basquete, os Estados Unidos é logo lembrado. Principalmente nas Olimpíadas, por causa da participação dos principais astros da NBA. Pois o Dream Team americano é mais do que esperado em quadra na decisão para tentar o quinto ouro consecutivo.