Semana começa com chuva e volta do frio em São Paulo

São Paulo

O tempo seco, que na semana passada levou a cidade de São Paulo a ter o menor percentual de umidade relativa do ar entre as capitais brasileiras, finalmente deve acabar. A passagem de uma frente fria pela região sudeste promete mudanças a partir desta segunda-feira (29). Deve voltar a chover após quase 20 dias.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de chuva isolada na noite desta segunda, dando início à virada do tempo, que fará a temperatura despencar e causará chuva forte por toda a terça-feira (30).

Pedestre com guarda-chuva para na região da praça da República, centro de São Paulo; deve voltar a chover a partir da noite desta segunda-feira (29) - Rafaela Araújo - 9.jul.24/Folhapress

Essa frente fria que avança do Sul em direção ao Sudeste, explica a Climatempo, vai colocar fim ao bloqueio atmosférico que tem impedido que a chuva chegue à região. Rajadas de vento também devem aumentar, diz a agência.

A tarde desta segunda-feira ainda será quente na cidade de São Paulo, com possibilidade de alcançar a maior temperatura do mês. Conforme o Inmet, a tendência é de variação entre 13ºC e 30ºC —a maior marca de julho foi de 27,6°C, no último dia 22.

"A partir do fim da tarde a nebulosidade aumenta sensivelmente por causa da aproximação da frente fria, o que poderá provocar a ocorrência de chuviscos já no período da noite", afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

Na terça, com o céu fechado e chuva, a temperatura despenca e os termômetros devem oscilar entre 11ºC e 18ºC, com rajadas moderadas de vento.

"As precipitações devem ser mais abrangentes na faixa litorânea do estado, incluindo a região metropolitana de São Paulo", diz o CGE.

Já na quarta-feira (31), a máxima na cidade de São Paulo não passará dos 16°C. Neste dia, entretanto, a chuva deve diminuir. Na quinta (31), a previsão é de céu com poucas nuvens, sol e termômetros na casa dos 24°C.

Previsão do tempo na capital paulista

Dia Mínima Máxima Chuva Segunda (29) 13°C 30°C Chuva isolada à noite Terça (30) 11°C 18°C Chuva com chance de trovoadas Quarta (31) 13°C 16°C Muitas nuvens e chuvas isoladas Quinta (1º) 11°C 24°C Sol com pouca nebulosidade

Fonte: Inmet

No litoral paulista, o Inmet diz que a tendência é de chuva isolada na noite desta segunda. A instabilidade segue até quarta-feira, mas com temperaturas mais elevadas do que na Grande São Paulo —na terça, por exemplo, a máxima deverá ser de 21°C em Santos, na Baixada Santista.

A Climatempo, entretanto, alerta que há possibilidade de ressaca no mar, entre Ilhabela, no litoral norte, e Campos dos Goytacazes (RJ), com ondas de até 2,5 metros para esta segunda.