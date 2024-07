Reorganização do espaço aéreo reduz ruído de aviões que operam em Congonhas, diz FAB

São Paulo

A reorganização do espaço aéreo reduziu nos últimos anos em 15,18% o nível de ruído provocado por aviões na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

Os dados são da Infraero, estatal que era responsável pela gestão do aeroporto paulistano até outubro do ano passado —desde então o local é administrado pela concessionária Aena Brasil— e foram informados pelo Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo). Eles foram medidos em uma área chamada de curva de ruído.

"No caso da faixa de ruído de 65 dB a 70 dB [decibéis], a redução foi maior, cerca de 20%", diz o órgão militar ligado à FAB (Força Aérea Brasileira).

Avião após decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo; técnicas de subida contínua até o nível de cruzeiro estão sendo aplicadas para reduzir emissão de poluentes - Bruno Santos - 15.mar.24/Folhapress

De acordo com o Decea, o projeto (chamado TMA-SP NEO) de reorganização e otimização da estrutura de rotas do espaço aéreo sobre a região metropolitana de São Paulo vem sendo implantado desde 2021.

TMA (do inglês "terminal control area", ou área de controle terminal) é situado geralmente na confluência de rotas e nas imediações de um ou mais aeródromos —no caso, a reorganização aérea paulista inclui os aeroportos de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, Congonhas e Viracopos, em Campinas (a cerca de 80 km da capital).

Conforme o Decea, as aeronaves têm seguido rotas mais curtas e diretas para seus destinos, sobretudo quanto às aproximações, diminuindo o tempo de voo, o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes. A reestruturação também prevê subidas contínuas até o nível de cruzeiro.

"Em Congonhas, o replanejamento das rotas de decolagem da pista 17 viabilizou a aplicação do conceito de subida contínua, gerando redução na emissão de gases poluentes e do ruído aeronáutico", diz o órgão militar.

Congonhas pode ter até 44 voos por hora, com uma média de 544 operações por dia durante a semana e 412 voos por dia aos finais de semana.

No caso de Guarulhos, o Decea afirma que a otimização do sequenciamento das aeronaves nas chegadas ao aeroporto internacional, especialmente nos momentos de alta demanda, reduziram as esperas e diminuíram as separações entre os voos.

Tecnicamente, diz, as aeronaves são direcionadas para um ponto em comum, chamado de "Point Merge" (ponto de convergência) e são, em seguida, sequenciadas para o pouso conforme as cartas de aproximação.

O ruído aeronáutico é uma das principais queixas de moradores de bairros próximos a Congonhas, como Moema, Vila Olímpia e Vila Nova Conceição.

Impactos ambientais, inclusive de poluição sonora, foram citados em uma ação judicial feita em 2022 por associações que tentaram barrar, sem sucesso, a concessão de Congonhas para a iniciativa privada.

Naquele ano, as reclamações haviam disparado —ao todo, ocorreram 1.262 queixas em 2022. Elas caíram para 395 em 2023 e, até junho passado, foram apenas 20 em 2024, segundo dados informados pela concessionária Aena.

Segundo a empresária Simone Boacnin, presidente da Associação Viva Moema, uma das entidades que foi à Justiça em 2022, o barulho provocado pelo aeroporto está longe de acabar.

"Curvas de ruído são instrumentos de planejamento que não levam em consideração a situação da poluição sonora total da cidade. O ruído não aeronáutico é tão importante para o diagnóstico quanto o dos aviões. Elas servem para orientar o poder municipal a melhorar o uso do solo no entorno de aeroportos", afirma.

"Apenas a medição de ruído em tempo real pode diagnosticar corretamente um local quanto à poluição sonora", diz Boacnin.

A empresária diz que o ruído continua sendo o impacto ambiental mais significativo da aviação civil. "Isso não vai mudar tão cedo, mesmo com aviões mais silenciosos", diz.

Em abril passado, a Aena lançou um programa de incentivo a voos mais sustentáveis em Congonhas. O projeto tem a intenção de incentivar as operações realizadas com aeronaves de maior eficiência energética, que consomem menos combustível e geram menos ruído.

O programa prevê o reembolso de 10% na tarifa de aterrissagens realizadas no período de abril a outubro de 2024, até o limite de R$ 1 milhão.

O incentivo vale para voos que utilizam aviões dos modelos Boeing 737 Max, Airbus A320 Neo e Embraer 195-E2, operados pelas três principais companhias aéreas brasileiras.

Questionada sobre a adesão das empresas, a concessionária afirmou que não tinha um balanço preliminar.

A Folha mostrou recentemente que Congonhas foi o último colocado em um ranking de investimentos contra poluição.

Marcelo Bento, diretor de relações institucionais e comunicação da Aena, disse à reportagem que a queda está relacionada ao fim da gestão da Infraero no aeroporto.

"A gente teve pouco tempo para atuar no aeroporto. A maior parte desse tempo foi a gestão da Infraero, que estava se desligando e parou de fazer qualquer investimento, por motivos óbvios. A gente está trabalhando muito para que o ano que vem seja melhor para Congonhas", afirma.

Segundo Bento, a infraestrutura de Congonhas é velha e com muitos remendos. A empresa espera que o terminal se modernize por meio da grande obra de ampliação prevista para ser finalizada até 2028. São mais de R$ 2 bilhões de investimentos previstos para o aeroporto.

Do lado de fora, em outubro do ano passado, no primeiro dia sob concessão, Santiago Yus, diretor-presidente da Aena, afirmou que obras viárias para tentar amenizar o impacto a quem chega de carro aeroporto, e diminuir os efeitos do trânsito, devem começar no segundo semestre de 2024.

Na semana passada, foi implantado um bolsão para carros de aplicativo e uma fila virtual, que ainda não havia refletido em melhora para o trânsito.

PROGRAMA TMA-SP NEO

Aumento da capacidade do espaço aéreo visando acomodar a demanda atual e a projeção para os próximos 10 anos

Diminuição da carga de trabalho de controladores

Otimização da comunicação entre pilotos e controladores

Redução do consumo de combustível

Preservação do meio ambiente através da redução da emissão de CO2 pelas aeronaves

Redução de atrasos, principalmente nos voos de chegada

Fonte: Decea