Saiba quais são as 10 cidades mais violentas do Brasil

Santana, município do Amapá, ocupava a 31ª posição na lista de cidades brasileiras (acima de 100 mil habitantes) mais violentas em 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, porém, ela assumiu a ponta, deixando os municípios baianos para trás.

A cidade amapaense passou de 49,4 mortes por 100 mil habitantes para 92,9, um crescimento de 88,2% em um ano, segundo a versão 2023 do anuário, divulgado nesta quinta-feira (18). A capital Macapá também aparece na lista, em nono, com a taxa de 71,3 mortes violentas.

O município de Santana, no Amapá, é o mais violento do país segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, com 92,9 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes - Eduardo Knapp - 7.abr.23/Folhapress

A Bahia continua como o estado com mais cidades violentas nesse relatório, com seis entre as dez. Mas a boa notícia é que duas delas, Jequié e Simões Filho, tiveram queda no número de homicídios.

Jequié liderava a lista em 2022 e Simões Filho era a terceira, mas no anuário atual, elas estão em terceiro e quinto, respectivamente.

A lista foi feita a partir da categoria Mortes Violentas Intencionais (MVI), que corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora (em alguns casos, contabilizadas dentro dos homicídios dolosos).

Desta forma, a categoria MVI representa o total de vítimas de mortes violentas com intencionalidade definida de determinado território.

Confira abaixo a lista: