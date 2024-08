'Parece que todos morreram', diz Lula sobre queda de avião no interior de SP

Itajaí (SC), Belo Horizonte e Curitiba

O presidente Lula (PT) pediu um minuto de silêncio às vítimas do acidente envolvendo um avião de médio porte em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo. O mandatário está em Santa Catarina, onde inaugurou uma obra em Florianópolis e depois fez a entrega de um "navio de guerra" em cerimônia em Itajaí.

"Tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião. Parece que todos morreram. Queria pedir um minuto de silencio às vítimas", afirmou o presidente na abertura de seu discurso em Itajaí.

O acidente deixou ao menos quatro mortos, der acordo com a Defesa Civil, no início da tarde desta sexta (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência.

O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta.

Segundo a Voepass, antiga Passaredo, o voo 2283 tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

Avião que viajava de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP) cai em Vinhedo - Reprodução

Segundo a Defesa Civil do Estado, a aeronave pode ter atingido casas na queda. A administração do aeroporto de Cascavel informou que "uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas."

Já o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, disse que já está encaminhando agentes ao local.

"Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência."

PARANÁ DECRETA LUTO

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), decretou luto oficial de três dias pela tragédia de Vinhedo.

Ele e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estão a caminho de Vinhedo para acompanhar os desdobramentos do acidente que envolveu um avião que partiu do Aeroporto de Cascavel, no oeste do Paraná, em direção ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No momento do acidente, os governadores estavam juntos no Espírito Santo, no encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul Sudeste).

"É um dia triste. Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo por não estar dentro da normalidade. Ainda há pouca informação sobre as vítimas que estavam no avião, mas quero deixar minha solidariedade às famílias", disse Ratinho Junior. "O povo do Paraná abraça a cidade de Cascavel. Que Deus conforte amigos e familiares das vítimas desse trágico acidente. Estamos colocando todas as nossas forças à disposição para ajudar".

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, disse que ainda não recebeu a lista de passageiros e gravou um vídeo em suas redes sociais: "Uma tarde muito triste para todos nós. Estamos tomando as medidas necessárias de atendimento aos familiares das pessoas de Cascavel e de pessoas de outras cidades que estavam neste voo."