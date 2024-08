Homem é morto a tiros em Carapicuíba ao tentar jogar tijolo em PMs

São Paulo

Um homem de 28 anos foi morto a tiros por policiais militares em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após tentar jogar um tijolo contra os agentes. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (8).

Vídeos registrados no local mostram um homem, cuja identidade não foi divulgada, saindo de um portão e discutindo com os policiais a uma distância de pouco mais de três metros. Ele está sem camisa, aparentemente desarmado.

Homem foi morto em Carapicuíba, na Grande São Paulo, ao tentar jogar tijolo em policiais militares - Reprodução

O homem caminha na direção dos policiais, que recuam, empunhando as pistolas. No vídeo, o ele volta até a frente do portão de onde saiu, enquanto continua a discutir e apontar para os agentes. Pega um tijolo e, ao tentar jogá-lo contra os dois policiais, é baleado. No vídeo é possível ouvir dois disparos.

O homem se abaixa e deita no chão. Ele se agita por alguns segundos e depois fica imóvel.

A Folha questionou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo se havia necessidade dos disparos contra o homem, se os policiais tinham alguma arma não letal que pudesse ser usada e se seria possível aguardar reforço antes de atirar.

Em nota, a pasta não respondeu as perguntas e afirmou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio, lesão corporal decorrente de intervenção policial e dano pelo 2º Distrito Policial de Carapicuíba.

Os agentes, diz a secretaria, foram acionados naquela manhã para uma ocorrência de agressão. "Segundo informações, o autor teria intervido em uma discussão e agredido um casal. Com a chegada dos policiais, o autor investiu contra os agentes, que reagiram."

A SSP disse que o homem foi atingido na perna e que uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou a morte dele ainda no local.

Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. As armas dos dois policiais e duas facas foram apreendidas.