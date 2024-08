GCM usa câmeras e drones para apreender caminhões por descarte irregular de lixo na Radial Leste

São Paulo

Uma ação da Prefeitura de São Paulo contra o descarte irregular de lixo no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, resultou na apreensão de cinco caminhões na madrugada deste sábado (17).

Alguns dos veículos estavam com entulho nas caçambas. Funcionários da subprefeitura Mooca e guardas-civis metropolitanos acompanhavam os motoristas há alguns dias. Eles são suspeitos de descartarem lixo e entulho em ao menos três ruas da região.

Ação da GCM ocorreu na região da rua Melo Freire, no Tatuapé, zona leste de São Paulo - Divulgação/Prefeitura de São Paulo

Funcionários da subprefeitura foram responsáveis por mapear as ruas alvo de descartes, enquanto a GCM acompanhava os passos do grupo.

Os agentes públicos conseguiram monitorar os veículos com apoio das câmeras do programa Smart Sampa, equipamentos instalados pela cidade, e drones com visão de calor que registraram o descarte.

A operação foi realizada sob o viaduto Pires do Rio, na altura da rua Melo Freire, uma das que compõem o trecho conhecido como Radial Leste.

A dinâmica utilizada pelos motoristas não é incomum na cidade. Após um descarte anterior, eles esperavam agentes de limpeza efetuarem a remoção dos resíduos para descartar novamente, por isso o nome de ponto viciado.

Um guarda-civil explicou para a reportagem que uma das vias mapeadas fica a 200 metros de um ecoponto, espaço destinado para descarte regular.

De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, as irregularidades apresentadas pelos veículos eram o transbordamento de carga das caçambas e a ausência de comprovação do destino dos resíduos.

Os proprietários dos veículos podem receber multa mínima de R$ 25 mil, segundo a prefeitura.