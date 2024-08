Barragem de condomínio rompe e água invade casas e rodovia em MS

Rio de Janeiro

Uma barragem de represa localizada em um condomínio de luxo ao norte de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, rompeu nesta terça-feira (20). A água invadiu casas e parte da BR-163, uma das principais vias do estado, que chegou a ficar totalmente interditada na altura do km 500.

O trecho da rodovia afetado fica próximo à divisa com o município de Jaraguari. À tarde, o tráfego foi aberto para apenas uma pista, tanto para veículos leves como para os mais pesados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a barragem rompeu por volta das 9h30, e não há registros de vítimas.

Água da represa que rompeu atinge trecho de rodovia em Mato Grosso do Sul - Reprodução/TopMídiaNews

O incidente ocorreu dentro do loteamento Nasa Park, de propriedade da empresa A&A Empreendimentos Imobiliários Ltda. A represa abrange mais de 20 hectares e fica no meio de aproximadamente 100 casas de luxo.

Com o rompimento, a água invadiu imóveis e arrastou carros. Além das áreas alagadas, a região ficou sem acesso à energia elétrica e à internet.

A Folha tentou contato com o Nasa Park, mas não obteve retorno até esta publicação.

O Governo de Mato Grosso do Sul disse que equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) atuam no local e fazem o levantamento dos impactos do rompimento.

Foi identificada uma residência totalmente atingida pela água, além de danos parciais em duas estruturas de criação de animais.

Ainda de acordo com o governo do estado, a população local está sendo informada pelos órgãos públicos que estão na região.

"Um sobrevoo com avião já foi realizado e drones também são usados para avaliar o caso. Também é analisado se o empreendimento está em conformidade com as legislações ambientais, de recursos hídricos e de segurança de barragens", disse o governo, em nota.

Defesa Civil de Mato Grosso do Sul sobrevoou a região para analisar a extensão dos danos causados pela força da água após rompimento de barragem em loteamento particular, em Campo Grande, nesta terça-feira (20) - David Silva/TopMídiaNews

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e CCR MS Via, concessionária que administra a BR-163, estão realizando o controle do tráfego na rodovia, que está parcialmente interditada.

Segundo o governo, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), trabalham em rotas alternativas para o tráfego no local, que passa pelo uso da rodovia estadual MS-010. A orientação é que veículos pesados sigam a rota pela MS-244, enquanto os veículos leves devem optar pelo desvio na MS-445.

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul também foi acionada e peritos criminais do Núcleo de Engenharia Legal e Perícias Ambientais foram enviados ao local, para determinar as causas e consequências do incidente.