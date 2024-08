Avião de pequeno porte cai em Mato Grosso e deixa mortos

Rio de Janeiro

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (15) em uma fazenda a 80 km da cidade de Apiacás, no extremo norte de Mato Grosso.

Apesar de não haver confirmação sobre o número exato de ocupantes do avião, a Polícia Civil afirma que ninguém sobreviveu ao desastre.

Informações preliminares da corporação dão conta de que cinco pessoas estavam na aeronave. O avião estava registrado em nome do empresário Arni Alberto Spiering, de 69 anos, uma das vítimas.

Avião de pequeno porte cai em Apiacás, em Mato Grosso - Divulgação/Polícia Militar

Também estariam a bordo outros três passageiros e o piloto, identificado como Helder de Souza, de 44 anos. Ainda segundo a polícia, a aeronave prefixo PS-AAS explodiu na queda.

As equipes da Delegacia de Apiacás e da Politec estão coletando materiais no local do acidente e em outras fontes de dados para checar a identidade das vítimas.

O Corpo de Bombeiros afirma que não foi acionado para a ocorrência, mas que uma equipe da Polícia Civil está no local para apurar as circunstâncias do acidente.

O Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, foi acionado e enviará uma equipe ao local da queda da aeronave.

Destroços de aeronave de pequeno porte que caiu nesta quinta-feira (15) em Apiacás (MT) - Divulgação/Polícia Militar

Nas redes sociais, o clube de futebol União Esporte Clube, time de Rondonópolis do qual o empresário Arni Spiering já foi presidente, lamentou a tragédia.

"É com profundo pesar que recebemos essa notícia tão triste e trágica para a família, para o nosso clube, para os amigos e para a cidade de Rondonópolis", diz nota de pesar publicada pelo União Esporte Clube.

O acidente ocorre menos de uma semana após a queda de um avião operado pela Voepass, em Vinhedo (SP), na última sexta-feira (9). Todas as 62 pessoas a bordo morreram.