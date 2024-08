Jorge Wilson participa de sabatina Folha/UOL com candidatos de Guarulhos; assista às 18h30

São Paulo

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Guarulhos Jorge Wilson (Republicanos) participa nesta sexta-feira (23) do ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL.

A entrevista, exibida às 18h30, tem condução de Priscila Camazano, apresentadora do Como é que é?, da Folha, e participação dos repórteres Saulo Pereira Guimarães, do UOL, e Ana Luiza Albuquerque, repórter da Folha.

Jorge Wilson é conhecido como "Xerife do Consumidor" por conta de trabalhos na televisão. É deputado estadual, reeleito para o terceiro mandato em 2022. Já foi diretor-executivo no Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) e é líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia paulista.

O deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como "Xerife do Consumidor", em sessão na Assembleia de São Paulo, na capital paulista; ele tentará a Prefeitura de Guarulhos - Divulgação - 10.fev.23/Assembleia Legislativa de São Paulo

Outros dois postulantes foram convidados. Na segunda-feira (19) foi a vez de Elói Pietá (Solidariedade). O vereador Lucas Sanches (PL) também participou, na quinta-feira (22).

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em 10 de junho com entrevistas com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.