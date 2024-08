Casal vítima de acidente aéreo em Vinhedo é velado com fita branca e alianças unindo caixões

Porto Alegre

Um casal vítima do acidente aéreo que deixou 62 mortos em Vinhedo (SP) foi velado nesta segunda-feira (12) em Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul. Um laço branco com duas alianças unia os caixões de Daniela Schulz Fodra e Hiales Carpiné Fodra, que estavam casados desde 2017.

Casal vítima de tragédia aérea em Vinhedo (SP) iria para os Estados Unidos para um campeonato de fisiculturismo - RBS TV/Reprodução

Daniela era natural de Santa Rosa, tinha uma empresa de produtos fitness e participava de campeonatos de fisiculturismo. Pelas redes sociais, divulgava sua rotina de exercícios para mais de 40 mil seguidores.

Hiales era engenheiro agrônomo e agente da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná. Em nota, a corporação lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.

Os caixões foram levados para a cidade paranaense de Moreira Sales, terra natal de Hiales, para um segundo velório e o sepultamento, que aconteceu na manhã desta terça-feira (13). Os dois estão entre as vítimas da queda do avião da Voepass que seguia de Cascavel a Guarulhos na última sexta-feira (9).

Até esta terça, 45 vítimas já foram identificadas pelo IML (Instituto Médico Legal), e 27 corpos já foram liberados para as famílias.

Daniela e Hiales moravam em Ubiratã, no oeste do Paraná, e estavam de viagem marcada para os Estados Unidos, onde Daniela competiria na próxima semana em um evento em Tupelo, no Mississippi. Em abril, ela havia conquistado o IFBB PRO Card, que credencia fisiculturistas como profissionais.