Cidade de São Paulo registra dois recordes de frio no mesmo dia

São Paulo

Com 13,7ºC, a cidade de São Paulo teve a tarde mais fria do ano, neste sábado (10), segundo os dados das estações meteorológicas automáticas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

O último recorde de tarde mais fria do ano havia sido registrado em 9 de julho de 2024, com média de 14,3°C.

A temperatura mínima também bateu novo recorde, com 9,1ºC. Até então, a menor média do ano havia sido a do dia 23 de junho, quando os termômetros registraram 9,7°C.

Movimentação no Parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo, em mais um dia nublado e frio na capital - Danilo Verpa - 12.jul.2024/Folhapress/Folhapress

A expectativa é de nova quebra de recorde de temperatura mínima neste domingo (11), quando os termômetros poderão alcançar a casa dos 6ºC, de acordo com Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE.

Até as 13h deste sábado choveu o acumulado de 33,3 milímetros —11,7% acima do esperado para agosto, que é de 29,8 milímetros.

De acordo com o CGE, não há previsão e chuva para as próximas horas e o frio será intensificado, principalmente entre a noite deste sábado e a próxima madrugada.

O ar frio de origem polar vai provocar queda acentuada das temperaturas nos próximos dias. O domingo será marcado por sol entre poucas nuvens e temperatura máxima prevista de 19°C com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 35%.

A segunda-feira começará com termômetros na marca dos 9°C e a temperatura máxima não deve superar os 19°C .