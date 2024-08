Onda de frio pode levar neve para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no fim de semana

Porto Alegre

O início de uma onda de frio na região sul traz a possibilidade de neve em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina nos próximos dias.

Um alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que a onda de frio que chegou na última quarta-feira (7) deve derrubar os termômetros no Sul em até cinco graus, e pode causar queda de neve em pontos isolados nas serras gaúcha e catarinense até este sábado (10).

Geada deve voltar a municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como São Joaquim - Mycchel Legnaghi/Divulgação/@saojoaquimonline

O fim de semana pode ter mínimas abaixo de 5ºC em muitas cidades, especialmente na serra, e o frio deve endurecer no domingo (11). Há tendência de geada em várias regiões do estado, incluindo Porto Alegre, que deve ter mínima de 4ºC e máxima de 15ºC.

Pela tarde, deve ocorrer a chegada de outra massa de ar que pode manter as temperaturas baixas até a próxima quarta-feira (14).

A previsão é que o ápice dessa segunda massa de ar frio ocorra na terça (13), com geada intensa.

Uma das cidades que pode registrar neve é Gramado, que recebeu milhares de turistas para a abertura do festival de cinema que começa nesta sexta-feira (9) e segue até dia 17. O festival marca a retomada de grandes eventos no Rio Grande do Sul após a devastação causada pelas chuvas de abril e maio.

Em Santa Catarina, as áreas de maior risco além da serra são a região oeste e o vale do Itajaí. Em algumas cidades, são esperadas temperaturas negativas.

De acordo com o instituto meteorológico, essa é a primeira massa de ar frio que deve avançar sobre todos os estados do Sudeste e Centro-Oeste e influenciar a temperatura em outras regiões.

Neste sábado, o frio deve baixar as temperaturas no Acre, sudoeste do Pará e sul do Amazonas.

Para o domingo, o potencial de geadas abrange partes de São Paulo e Minas Gerais, a região serrana do Rio de Janeiro e no centro-leste e sul do Mato Grosso do Sul.