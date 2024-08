Comissão da Câmara que investiga acidente mira dirigentes da Voepass e quer ouvir Cenipa

Brasília

A comissão da Câmara dos Deputados que vai acompanhar as investigações sobre o acidente da Voepass em Vinhedo (SP) inicia os trabalhos nesta terça-feira (27) com foco em ouvir investigadores da Força Aérea e dirigentes da empresa.

O colegiado ainda deve fazer visita à oficina de manutenção da Voepass, em Ribeirão Preto (SP), e receber familiares de vítimas do acidente. Morreram 62 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes.

A primeira sessão da comissão externa sobre o acidente está marcada para as 15h. O colegiado é formado por 37 parlamentares.

Destroços do avião modelo ATR 72-500 da Voepass em condomínio residencial de Vinhedo (SP) - Bruno Santos/Folhapress

A pauta de votação desta segunda prevê 13 requerimentos, entre os quais há convites para audiência com o presidente do Cenipa (Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos), brigadeiro Marcelo Moreno, o presidente da Voepass, José Luiz Felício Filho, e o diretor-executivo da empresa, Eduardo Busch.

Há ainda pedidos de audiência com o diretor-presidente da Latam, Roberto Alvo, o presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Tiago Pereira, policiais federais e representantes da Avions de Transport Régional, empresa da França que fabrica o ATR 72-500.

A comissão deve votar todos os requerimentos nesta terça. Ela ainda vai definir o cronograma dos trabalhos e o relator do colegiado —o deputado Nelson Padovani (União Brasil-PR) já foi indicado para a função.

O coordenador da comissão é o deputado Bruno Ganem (Podemos-SP). Ele disse que o foco dos trabalhos será identificar quais ações devem ser tomadas pelo poder público para "evitar que tragédias como essa se repitam".

"A comissão tem como objetivo identificar necessidades de melhorias na aviação brasileira, seja através de propostas de alterações legislativas ou apontando investimentos importantes", afirmou Bruno.

A investigação de acidentes aéreos é responsabilidade do Cenipa, órgão vinculado à FAB (Força Aérea Brasileira). Os militares costumam demorar cerca de 18 meses para emitir pareceres sobre os desastres aéreos, com recomendações para evitar novos casos.

O Cenipa vai divulgar um relatório preliminar sobre o acidente no dia 6 de setembro. O regulamento do centro determina a publicação desse parecer prévio em até 30 dias após o acidente.

Os relatórios preliminares não apontam as razões do acidente. Eles geralmente se restringem a detalhar quais ações de investigação foram realizadas, como a extração de destroços do avião, e apresentar o cenário meteorológico no momento do voo.

O acidente do voo comercial da Voepass ocorreu no início da tarde de 9 de agosto. O avião decolou de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) quando os pilotos perderam o controle sobre a aeronave.

O avião modelo ATR 72-500 entrou em parafuso, girando em torno de seu próprio eixo, até cair sobre o condomínio Recanto Florido, no bairro Capela, em Vinhedo. Ninguém sobreviveu.

A Força Aérea informou que o avião da Voepass deixou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo às 13h21. O piloto não teria declarado emergência ou reportado estar sob condições meteorológicas adversas.