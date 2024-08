Congresso em Curitiba que receberia vítimas de acidente aéreo é cancelado

São Paulo

Um congresso de oncologia que seria realizado em Curitiba neste fim de semana foi cancelado após a confirmação de duas médicas participantes entre os passageiros do avião que caiu no começo da tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Arianne Albuquerque Estevan Risso e Mariana Comiran Belim embarcaram em Cascavel no voo que iria até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e tinham como destino final a capital paranaense, onde participariam do congresso sobre tratamento de câncer. Elas eram médicas residentes do Hospital de Oncologia de Cascavel, no Paraná.

Mariana Belim e Ariane Risso, residentes de hospital no Paraná e vítimas do acidente envolvendo um avião da Voepass - Reprodução/@uopeccan

Promovido pela farmacêutica AstraZeneca, o evento iria discutir a prática da especialidade de oncologia no setor público.

Em nota, o hospital enalteceu o trabalho delas. "Médicas humanas, que atendiam todos os pacientes com muita dedicação, carinho e respeito. Não é à toa que eram recorrentes os elogios às duas em nossas ouvidorias. Era muito nítido o amor que ambas tinham pela profissão", diz trecho.

Em vídeo divulgado em grupos de mensagem, Eduardo Baptistella, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, lamentou a morte de profissionais da saúde no voo.

Outro médico vítima do acidente aéreo foi o radiologista José Fer, membro do CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia) e professor-assistente do curso de medicina da Unioeste.

Sarah Sella Langer, médica alergista e imunologista, também estava entre os ocupantes da aeronave. Todos os 57 passageiros e quatro tripulantes morreram.